Pour la relâche scolaire

La boulangerie artisanale Première Moisson de Lebourgneuf sera de retour, pour une 3e année, avec son atelier de décoration de biscuits à l’occasion de la relâche scolaire, le mercredi 6 mars, de 13 h à 16 h.

Parents et enfants seront invités à personnaliser de savoureux biscuits à l’aide de glaçages colorés, de bonbons sucrés et de perles chocolatées croquantes. Aussi au programme : des visites guidées de l’arrière-boulangerie pour faire découvrir l’environnement de travail de Première Moisson : premieremoisson.com.

Petite précision : Réfrigération Everest, entreprise spécialisée en climatisation et chauffage résidentiel, établie à Québec depuis 23 ans, est installée, depuis peu, au 647, rue Roussin, à Lac-Saint-Charles, et non à Loretteville.

Don d’un million $

Photo courtoisie

La Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) vient de recevoir un don de 1 M$ de la part d’un grand philanthrope de Québec. Marcel Dumont, entrepreneur en construction et visionnaire de l’immobilier, a quitté graduellement ses fonctions dans les années 2000 pour prendre sa retraite. Donateur de la Fondation depuis de nombreuses années, il explique son geste : « Pour avoir moi-même été traité à l’Institut, il me fait plaisir de redonner à mon tour afin d’assurer la pérennité de cet hôpital de haut calibre que nous avons la chance d’avoir à Québec ». Sur la photo, Marcel Dumont (au centre) est entouré, de gauche à droite, du Dr Robert De Larochelle, cardiologue ; de Diane Racine, directrice du développement philanthropique ; de Josée Giguère, directrice générale Fondation de l’IUCPQ ; et du Dr Jean-Pierre Déry, cardiologue.

Les 25 ans de La Passerelle

Photo courtoisie

Le 25e anniversaire du groupe d’entraide La Passerelle, dont la mission est d’améliorer la qualité de vie et de répondre aux besoins d’une clientèle adulte vivant avec un problème de santé mentale, en offrant différents services et ateliers dans un contexte respectueux et accueillant, a été souligné récemment à l’Assemblée nationale du Québec lors une intervention du député des Chutes-de-la-Chaudière et vice-président de l’Assemblée nationale, Marc Picard. Sur la photo, Gilles Collin, président du CA de La Passerelle ; le député Marc Picard et Stéphane Gagnon, intervenant.

Bourse Loran

Photo courtoisie

Laura Doyle Péan (photo), étudiante en Arts, lettres et communication, profil Créativité et médias, au Cégep Limoilou, est l’heureuse récipiendaire d’une Bourse Loran évaluée à 100 000 $. Elle fait partie des 35 jeunes exceptionnels qui se sont distingués parmi les 5089 candidats canadiens ayant soumis leur candidature pour la 30e promotion des Boursiers Loran.

Clinique dentaire Côte-de-Beaupré

Photo courtoisie

La Dre Élyssa-Maude Dionne (photo) a découvert la Côte-de-Beaupré au cours de ses études.

La jeune dentiste est tombée en amour avec le secteur, donc il était tout à fait naturel d’y implanter un projet de clinique dentaire à son image. Située au 9745, boulevard Sainte-Anne, dans le Complexe Santé Côte-de-Beaupré, un projet du groupe Medway, la clinique dentaire bonifie l’offre du secteur en proposant des services de dentisterie, de chirurgie dentaire, d’orthodontie, d’implantologie, de prévention en hygiène, de denturologie, d’esthétisme dentaire, et bien plus, tout cela sous un même toit. Renseignements : 581 540-0058.

Anniversaires

Photo courtoisie

Paul-Christian Nolin (photo), attaché de presse du maire de Québec, Régis Labeaume... Raymond Martel, pharmacien retraité de Loretteville, 92 ans... Josh Groban, chanteur américain, 38 ans... Chelsea Clinton, fille de Bill Clinton, 39 ans... Michel Forget, comédien et acteur (Lance et compte), 77 ans... Pierre Duchesne, 28e lieutenant-gouverneur du Québec (2007 à 2015), 79 ans... Ralph Nader, ex-leader du mouvement pour la protection des consommateurs et candidat à la présidence des É-.U., 85 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 27 février 2014. Gilles Trudel (photo), ex-conseiller municipal, Ville de Québec, sous Jean-Paul L’Allier... 2017. Pierre Pascau, 78 ans, journaliste et animateur de radio québécois (CKAC et CKVL)... 2016. Claude Parent, 93 ans, architecte français... 2015. Leonard Nimoy, 83 ans, acteur américain (Spock dans Star Trek)... 2012. Chantal Jolis, 63 ans, animatrice de radio et journaliste... 2011. Duke Snider, 84 ans, ancien voltigeur des Dodgers, des Mets et des Giants... 2010. Madeleine Ferron, 87 ans, femme de lettres et auteure... 2009. Jean-Marie Poitras, 90 ans, homme d’affaires et ancien sénateur... 1986. Jacques Plante, 57 ans, l’instigateur du masque de gardien de but.