Refonte des systèmes de gestion du RTC : un contrat de 1,8 million $ à Libéo

La compagnie Libéo a obtenu un contrat de 1,8 million $ pour la refonte des systèmes de gestion du Réseau de transport de la Capitale (RTC).

«La firme numérique aura le mandat de remplacer le système de gestion de contenu du RTC et de développer une nouvelle plateforme adaptative qui fusionne le site web et le site mobile actuels», a indiqué Libéo, mercredi, par voie de communiqué. On y promet que «la nouvelle plateforme facilitera l’accès à l’information pour tous en mettant de l’avant les meilleures pratiques en accessibilité web».

Du côté du RTC, on explique «qu’en ce moment, le site mobile du RTC est en quelque sorte une réplique de l’application mobile (Nomade). Après la refonte de nos plateformes d’information, le site web du RTC sera adaptatif afin qu’il soit le même en version mobile».

De cette façon, «pour les clients, cela permet une meilleure uniformité et plus d’accès à notre information sur leur mobile et donc, une expérience numérique rehaussée».