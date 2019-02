SOS aidants

Le jury a tranché dans le procès de Michel Cadotte. Je n’aurais pas voulu être à leur place et ne reviendrai pas sur ce procès difficile. Nous connaîtrons la sentence dans quelques jours. Une fois le procès terminé, il faut surtout en retenir l’urgence de se pencher sur le problème des proches aidants qui arrivent au bout du rouleau.

Quoi qu’on pense de son geste ultime, il apparaît incontestable que Michel Cadotte avait sérieusement dépassé ce qu’on appelle le bout du rouleau. Épuisé psychologiquement, vidé physiquement, déchiré émotivement par l’état de sa conjointe, un homme regardé comme un aidant généreux devient lui-même une personne qui aurait un urgent besoin d’aide.

Pour avoir déjà côtoyé des aidants (qui ne se sont jamais rendus à un tel état de détresse, Dieu merci), on imagine facilement la spirale de la détresse. Prenons un cas d’Alzheimer. Au début, on aide une personne qui perd des capacités. L’aidant y met du temps, laisse de côté quelques loisirs, mais en retire en retour des marques d’appréciation et des remerciements.

L’épuisement

Au fil des mois, l’aidant y met de plus en plus de temps, voire tout son temps libre. Les loisirs sont réduits à rien, la vie sociale aussi. Les occasions de se changer les idées deviennent rares. La fatigue physique et mentale est inévitable.

Avec l’aggravation de l’état du malade, les marques d’appréciation disparaissent. Au mieux, vous aidez une personne indifférente et absente. Chose triste quand vous avez connu cette personne avec sa vivacité. Au pire, le proche deviendra agressif dans son égarement, ce qui est carrément cruel.

Lorsque plusieurs aidants se passent le relais, la situation peut se vivre de façon équilibrée malgré tout. Mais lorsqu’un aidant unique porte tout le poids de l’accompagnement d’une personne, la probabilité que cet aidant soit poussé aux limites de ses capacités est élevée. L’affaire Michel Cadotte pose la question des mains tendues aux aidants eux-mêmes.

Qui aide les aidants ?

Déjà débordés, les intervenants de la santé et des services sociaux semblent assez peu sensibilisés au danger de la détresse des proches aidants­­­. Pourtant, ces derniers servent de soupape de survie au réseau pressurisé.

Imaginez tout le secteur de la santé et des services sociaux sans l’apport des proches aidants, qui prodiguent des soins à domicile ou qui aident au repas dans les établissements. On n’ose pas imaginer la valeur économique de cet apport si on devait y substituer des solutions gouvernementales.

En d’autres termes, les proches aidants sont essentiels à l’humanité des soins. Leurs bras sont aussi irremplaçables dans l’offre des soins. Lorsqu’on les laisse s’écrouler eux-mêmes, on met tout à risque.

Nous n’avons pas fini d’avoir besoin de proches aidants qui seront dévoués et pendant longtemps. Alors que la médecine soigne de plus en plus de maladies physiques, le nombre de personnes très âgées soumises au risque des maladies dégénératives propres au vieillissement s’accroît. De lents et longs déclins vers la mort, qui requièrent beaucoup d’amour et de soutien.