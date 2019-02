Spectra ne veut pas ouvrir ses livres

L’organisation derrière le Festival international de jazz de Montréal, les Francos et Montréal en lumière n’a pas l’intention de dévoiler ses états financiers, même si elle demande plus de fonds publics.

« Nos organismes à but non lucratif [OBNL] déposent au gouvernement leurs différents rapports financiers. [...] Tout est fait dans les règles de l’art. Si vous me demandez : “est-ce que je vais ouvrir ça au Journal de Montréal ?”, la réponse est non », a déclaré mercredi Jacques-André Dupont, PDG de L’Équipe Spectra.

Cette entité appartient au Groupe CH, l’entreprise contrôlée par la famille Molson, qui est également propriétaire du Canadien. La gestion des festivals est toutefois confiée à des OBNL qui reçoivent des subventions. Le Groupe CH contrôle aussi Juste pour rire (JPR) avec Bell.

L’an dernier, le Festival international de jazz de Montréal (FIJM) et JPR ont reçu chacun 1,5 million $ de Québec, tandis que Montréal en lumière a touché 1,1 M$ et les Francos, 1 M$.

Selon M. Dupont, les festivals montréalais souffrent de la présence accrue de restaurants dans le Quartier des spectacles, ce qui a fait chuter les ventes sur les sites extérieurs. Pour le FIJM, le manque à gagner atteint 3 M$, a-t-il indiqué.

Tourisme

Le grand patron de Spectra a souligné que Québec soutenait financièrement les festivals, entre autres parce que ceux-ci attirent des touristes étrangers.

« Les retombées fiscales sont plus grandes que les subventions, a insisté M. Dupont. C’est un investissement. De la même façon qu’on investit dans les industries de pointe comme les jeux vidéo, les télécommunications, les start-up. On est une belle industrie qui donne des jobs au monde, alors on n’a pas à avoir honte. »

Il a aussi défendu le modèle selon lequel des OBNL sont contrôlés par des entreprises fortement rentables.

« On est payés pour le travail qu’on fait et on soutient ces OBNL-là, a-t-il dit. [...] S’il n’y a pas une entreprise sérieuse derrière, l’OBNL ferme quand il y a des problèmes. »