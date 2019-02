Toujours derrière Antony Auclair

INDIANAPOLIS | Souvent, dans la NFL, quand un entraîneur-chef et ses adjoints s’amènent à la barre d’une équipe, c’est mauvais signe pour certains joueurs moins familiers avec le nouveau shérif en ville. Chez les Buccaneers de Tampa Bay, cependant, rien n’indique que le poste d’Antony Auclair soit en danger.

C’est du moins ce qu’ont laissé entendre au Journal le directeur général Jason Licht et le nouvel entraîneur-chef Bruce Arians, en marge du Combine de la NFL, à Indianapolis.

Photo courtoisie Bruce Arians

Entraîneur-chef

Selon Licht, qui a été derrière la venue d’Auclair avec les Bucs au printemps 2017, l’ancien représentant du Rouge et Or a fait des pas de géant dans son développement à sa deuxième année dans le grand circuit.

« À vrai dire, il a progressé encore plus que ce à quoi je m’attendais », a-t-il confié lors d’un entretien.

« Il a vraiment pris du galon la saison dernière comme bloqueur. Et pour un joueur qui est utilisé en premier lieu dans cet aspect du jeu, il ne faut jamais perdre de vue qu’il est aussi un très bon athlète. Je m’attends à ce qu’il soit utilisé davantage la saison prochaine », a-t-il poursuivi.

Quel rôle ?

Photo Reuters Jason Licht, directeur général des Buccaneers

Si Licht mentionne qu’il entrevoit un rôle encore plus grand pour Auclair, c’est en fin de compte Arians qui sera le patron au moment de déterminer le personnel qui aidera le plus le club sur le terrain.

Actuellement, les Buccanneers misent sur OJ Howard et Cameron Brate, qui sont productifs sur le jeu aérien. Viennent ensuite Auclair et Alan Cross, ce dernier étant souvent utilisé comme centre-arrière et devenant agent libre avec restriction.

Historiquement, Arians a la plupart du temps réservé trois postes d’ailiers rapprochés au sein de son alignement lorsqu’il a dirigé les Colts (par intérim), en 2012, et les Cardinals, de 2013 à 2017.

« C’est vrai, mais Bruce s’adapte à ce qu’il a sous la main comme personnel, a expliqué Licht. Si les ailiers rapprochés sont l’une de nos forces, il va les utiliser à bon escient. Si l’on regarde, historiquement, les équipes de Bruce n’ont jamais non plus lancé beaucoup de passes aux porteurs de ballon, jusqu’à ce qu’il mette la main sur David Johnson en Arizona. Il sait s’adapter. »

Avenir à long terme

Si tout se déroule comme prévu, Auclair écoulera la saison prochaine la dernière année de son contrat avec les Buccaneers. Lorsque Le Journal a demandé à Bruce Arians de décrire ce qu’il avait sous la main avec l’ailier rapproché beauceron, il n’a pas tari d’éloges.

« De ce que j’ai vu sur vidéo, il s’est amélioré de match en match, de septembre à décembre. Il est toujours disposé à bloquer et il a un brillant avenir devant lui », a-t-il encensé.

Quant à savoir si ce brillant avenir passe par Tampa à long terme, tout indique que les négociations n’ont pas débuté et qu’il est trop tôt pour dire si Auclair sera un Buccanneer pour longtemps.

« Je l’espère, oui... », a simplement répondu Jason Licht à cet effet.

« Je sais que Bruce est excité à l’idée de travailler avec ce groupe d’ailiers rapprochés. Je sais aussi que notre nouvel entraîneur de position [Rick Christophel] aime bien ce qu’il a vu d’Antony et il a été agréablement surpris quand il a analysé la vidéo sur lui. »

Mike Mayock « en retard »

INDIANAPOLIS | Il était intéressant de voir Mike Mayock discourir avec les journalistes, mercredi, dans son nouveau rôle de directeur général des Raiders d’Oakland, après de longues années à titre d’analyste spécialisé dans le repêchage sur les ondes de NFL Network. Chose certaine, il a vite compris qu’il n’aurait pas de passe-droit avec l’entraîneur-chef Jon Gruden. « Je le connais depuis 20 ans et j’avais une idée de ce qui m’attendait, mais je me présente au travail à 5 h 30 et quand je le croise dans le couloir, il me demande pourquoi je suis en retard en me disant qu’il est arrivé une heure plus tôt. C’est intéressant... », a rigolé celui qui a par ailleurs donné un vote de confiance bien senti au quart-arrière Derek Carr, même si les Raiders disposent de 10 choix, dont trois en première ronde.

Et le premier choix sera...

Les Cardinals de l’Arizona détiennent le premier choix au repêchage, et déjà les spéculations vont bon train. Le nouvel entraîneur-chef Kliff Kingsbury, alors qu’il dirigeait toujours Texas Tech dans la NCAA en octobre, avait déclaré que s’il avait un jour le premier choix dans la NFL, il prendrait sans hésiter le quart-arrière Kyler Murray (Oklahoma). « Il y avait un contexte, j’ai fait ce commentaire avant un match contre Oklahoma », a-t-il insisté, mercredi. Les Cardinals ont repêché il y a un an seulement Josh Rosen pour devenir leur quart de franchise. « Est-ce qu’il est notre quart-arrière ? En ce moment, oui, c’est sûr », a pour sa part glissé le DG Steve Keim. Un vote de confiance plutôt timide...

Les receveurs font jaser

Puisque les espoirs se mettront à l’œuvre dans les prochains jours et qu’ils n’étaient pas disponibles pour entrevues mercredi, ce sont les entraîneurs et directeurs généraux qui ont occupé l’attention avec des mises à jour sur leurs joueurs et équipes. Le sujet de l’heure a été l’avenir du receveur Antonio Brown, qui se retrouve sur le marché des transactions. Le DG des Steelers, Kevin Colbert, a mentionné que l’intérêt était à la hausse. Deux des équipes où Brown pourrait aboutir, soit les 49ers et les Buccaneers, ont affirmé que cette possibilité n’avait pas été évoquée. Quant aux Giants et Odell Beckham, le patron David Gettleman a de nouveau assuré qu’il ne serait pas échangé.

Le Combine : un événement marginal devenu énorme

Photo d’archives, AFP

Pour certains, le Combine n’est qu’un ramassis de tests physiques qui ne servent qu’à mettre la table pour le repêchage en remplissant des heures télévisuelles creuses sur la chaîne officielle de la NFL pendant la saison morte. Or, pour la ligue, l’événement est devenu le deuxième plus important sur le plan médiatique après le Super Bowl.

Ce camp d’évaluation des joueurs admissibles au prochain repêchage s’avère une source intarissable d’informations pour les 32 équipes, qui va bien au-delà des différents tests physiques imposés aux 337 joueurs invités pour qu’ils tentent de se mettre en valeur.

Pour les clubs, c’est avant tout l’occasion de procéder à des dizaines d’entrevues individuelles pour connaître davantage ceux qui pourraient devenir leurs futurs employés.

C’est aussi le moment idéal pour procéder à des évaluations médicales en profondeur.

« C’est devenu une possibilité de faire un arrêt dans un seul magasin pour tout trouver », a résumé adéquatement hier le directeur général des Lions de Detroit, Bob Quinn.

Pour les médias, c’est la manne, puisque tous les espoirs sont disponibles pour des entrevues, tout comme les dirigeants de chacune des équipes. Et cet engouement médiatique a procuré à la NFL une visibilité monstre. Bref, tout le monde y trouve son compte !

Ampleur inégalée

Jusqu’au début des années 1980, les équipes procédaient individuellement pour la cueillette d’informations auprès des joueurs universitaires admissibles au repêchage. Les Cowboys de Dallas ont été les premiers à soumettre l’idée de centraliser le processus dans un même lieu.

Le premier Combine de la NFL a donc eu lieu en 1982, à Tampa, dans l’indifférence presque totale. En 1985, pour la première fois, les 28 équipes de l’époque se retrouvaient toutes sur place, en Arizona. Puis, en 1987, le Combine s’est établi à Indianapolis pour y rester.

Si, au départ, il n’y avait pas un chrétien sur place (ni journaliste ni partisan), l’événement a lentement mais sûrement pris des proportions, au point où, en 2004, devant l’incrédulité générale, NFL Network a diffusé 10 heures de contenu.

Cette année, le réseau de la ligue présentera pas moins de 50 heures de programmation jusqu’à lundi.

Couverture record

Au total, environ 1400 accréditations ont été accordées aux journalistes, ce qui en fait l’événement sportif nord-américain le plus médiatisé après le Super Bowl.

Croisé sur place par Le Journal, l’ancien porteur de ballon Jarrett Payton, qui a œuvré dans la Ligue canadienne à Montréal (2007) et Toronto (2009) après avoir été libéré par les Titans du Tennessee en 2006, peine à réaliser l’ampleur.

« À mon époque, ça devenait gros, mais aujourd’hui, je couvre l’événement pour une station de Chicago et je ne peux pas croire à quel point c’est monstrueux », a-t-il constaté.

Et dire qu’en 1975 son légendaire père Walter Payton, devenu l’un des plus mythiques porteurs de l’histoire de la NFL, était repêché sans un millième du tapage actuel !

Pas pour rien que l’office du tourisme de la ville tente désespérément de prolonger l’entente qui lui permet de présenter l’événement jusqu’en 2020 et qui a rapporté 8,2 M$ en revenus l’an dernier.

Oui, les temps ont bien changé pour le Combine de la NFL...