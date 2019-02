Comme plusieurs d’entre nous, je suis une fan finie de la tarte au citron.

Cependant, comme tous les fous de ce dessert, au fil des ans j’ai observé des centaines de différences entre les bonnes et les moins bonnes. Certaines ont un goût métallique. Et il y a les textures : trop molle ou trop gélatineuse. Bref, ce n’est pas simple de produire la tarte au citron parfaite.

Aujourd’hui, je vous donne la recette d’une tarte au citron complètement différente : à la mode Shaker. Les Shaker sont une communauté religieuse chrétienne des États-Unis, connue aussi pour la fabrication de meubles simples. Ils vivent frugalement et n’auraient jamais jeté la peau d’un citron, qui avait beaucoup trop de valeur. Est donc née la tarte au citron où tout de cet agrume est utilisé.

Il y a longtemps, une amie, célèbre auteure de livres de cuisine américaine, me l’a conseillée comme thérapie contre la morosité de l’hiver. Après l’avoir essayée par curiosité, la tarte Shaker au citron est devenue l’un de mes desserts préférés en hiver lorsque les citrons sont abondants et que les vitamines sont en baisse.

La préparation semble ardue ou longue, mais elle en vaut vraiment la peine. À essayer absolument en hiver.

La fameuse tarte Shaker au citron

Photo courtoisie

Utilisez des citrons Meyer jusqu’à l’obtention d’une saveur très douce et concentrée. Cette tarte se sert en larges parts au dessert, ou en après-midi avec une tasse de thé, ou même pour un brunch du dimanche.

Portions : 6

Préparation : 45 min

Réfrigération : 12 h + 1 h

Cuisson : 1 h

INGRÉDIENTS

8 citrons Meyer

600 g (3 tasses) de sucre

½ c. à t. de sel

5 gros œufs battus

3 c. à s. de farine tout usage

3 c. à s. de beurre fondu

1 c. à s. de lait

Pâte

250 g (2 tasses) de farine tout usage

¼ c. à t. de sel

2 c. à s. de sucre

225 g (8 oz) de beurre non salé très froid, en dés

60 ml (¼ tasse) d’eau très froide

MÉTHODE

1. Couper les citrons en tranches très fines. Retirer les pépins et placer les tranches dans un grand bol.

2. Saupoudrer de sel. Verser le sucre sur les tranches de citron. Mélanger jusqu’à ce que les cristaux de sucre soient fondus. Couvrir de film alimentaire. Réfrigérer 12 heures.

3. Le lendemain, préparer la pâte à tarte. Dans un robot culinaire, mélanger la farine, le sel et le sucre. Ajouter les dés de beurre et mélanger par petits coups jusqu’à consistance sablonneuse. Verser l’eau lentement, en mélangeant, jusqu’à l’obtention d’une boule de pâte. (Il peut être nécessaire d’ajouter quelques gouttes d’eau si la pâte est trop sèche.) Transférer la pâte entre deux feuilles de papier sulfurisé et aplatir. Réfrigérer 30 minutes.

4. Couper la pâte en deux morceaux. Sur une surface légèrement farinée, abaisser la pâte au rouleau. Tapisser une assiette à tarte profonde d’une abaisse de pâte. Envelopper la seconde abaisse de pâte dans du film alimentaire. Réfrigérer l’assiette avec la pâte et la seconde abaisse de pâte, 30 minutes.

5. Préchauffer le four à 220 °C (450 °F).

6. Retirer le bol de citrons du réfrigérateur. Dans un bol, au fouet, battre les œufs, la farine et le beurre fondu. Ajouter le mélange d’œufs battus aux citrons et mélanger. Verser dans l’assiette à tarte. Couvrir avec la seconde abaisse de pâte, en pinçant bien les bords pour faire adhérer. Faire quelques entailles sur la pâte. Badigeonner la pâte de lait.

Photo courtoisie

7. Cuire au four 25 minutes.

8. Baisser le feu à 180 °C (350 °F). Poursuivre la cuisson environ 35 minutes ou jusqu’à ce que la pâte soit dorée.

Photo courtoisie

9. Retirer du four et laisser reposer 20 minutes avant de servir.

*Mon conseil : utilisez une mandoline pour couper les citrons en tranches très fines.