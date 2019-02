[VIDÉO] On a la preuve que Catherine Dorion n’écoute pas Netflix pour vrai...

La députée de Québec solidaire dans Taschereau, Catherine Dorion, a prouvé, mercredi, qu’elle n’écoutait pas vraiment Netflix, alors que c’était le sujet principal de sa question adressée à la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy.

«M. le président, moi, j’aime beaucoup les séries. Ç’a commencé dans mon enfance. J’écoutais Passe-Partout, Watatatow, après ç’a été Les Filles de Caleb, Chambres en ville, Lance et compte. Bon, maintenant, je n’ai plus la télé, mais j’ai Netflix fait que j’écoute House of Cards, j’écoute Game of Thrones (Le trône de fer), The Handmaid's Tale (La Servante écarlate)», a-t-elle affirmé dans sa prémisse.

Elle voulait, par la suite, savoir si Nathalie Roy pensait «s’inspirer de l’Union européenne et imposer à Netflix qu’il mette dans son catalogue québécois au moins 30 % de productions québécoises».

Mme Roy a répondu que ce genre de décision dépendait d'Ottawa et non de Québec.

Mais, ce n'est pas ce qui nous intéresse.

Le hic dans ce qu'a affirmé Catherine Dorion?

C’est que Game of Thrones et The Handmaid’s Tale ne sont pas des séries diffusées sur Netflix.

Au Canada, elles sont disponibles sur Bravo et CraveTV.

Ah!

Nous vous avons démasquée Mme Dorion...