Voici ce qui vous attend au Salon de l’auto de Québec

Le Salon de l’auto de Québec 2019 (SIAQ) ouvrira ses portes du 5 au 10 mars dans les locaux de l’Expocité où plusieurs activités auront lieu.

Cette année encore, le Salon vous offre une zone familiale remplie d’activités! Vous y trouverez des jeux gonflables, des maquilleurs et une halte-bébé. Cette aire de plus de 20 000 pieds carrés et réservée aux 12 ans et moins promet d’être un incontournable pour toute la famille!

Aussi, la zone d’essais routiers du SIAQ nous revient cette année avec un choix de plusieurs modèles. Et pas n’importe lesquels! D’abord, Jaguar Land Rover vous donne la possibilité de mettre à l’essai ses utilitaires F-PACE et Velar les 8, 9 et 10 mars. Ensuite, CAA-Québec – en collaboration avec le Gouvernement du Québec et FLO – vous permet de conduire plus d’une dizaine de véhicules dont la Chevrolet Bolt EV, la Hyundai Ioniq électrique, la Volkswagen e-Golf et bien plus!

Enfin, la zone «Essai routier de rêve» vous permet de conduire une voiture sport sur un parcours sécuritaire de 5,1 km. Vous pourrez choisir entre la Jaguar F-TYPE, la Nissan GT-R, la Chevrolet Corvette Stingray et la Porsche 718 Boxster. Au niveau des voitures présentes cette année, le SIAQ met de l’avant la Porsche 911 GT2 2018, la McLaren 600LT, l’Aston Martin DB11 et le nouveau VUS de Lamborghini, l’Urus.

Outre ces quatre véhicules phares de l’évènement, le Salon sera séparé en trois sections distinctes : le Pavillon de la Jeunesse, le Pavillon de la Famille et le Centre des Foires. Dans chaque section, on retrouvera une tonne de voitures de production, des produits dérivés ainsi que des activités pour toute la famille.

Bon Salon!