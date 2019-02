CHABOT, Thérèse Bilodeau



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, dans la sérénité et l'amour de ses proches est décédée dignement madame Thérèse Bilodeau Chabot, le 20 février 2019. Originaire de Saint-Nazaire, elle a demeuré à Montréal puis à Lévis. Fille de feu Angélina Leblanc et de feu Joseph Bilodeau, épouse de feu Raymond Chabot, elle laisse dans le deuil ses enfants: Lyne (Alain Béchard) et Yvon (Annie Moreau); ses petits-enfants: Sébastien Béchard (Catherine Doré), Chantal Frenette (Charles Arbour) et Jean-Marc Frenette ainsi que ses quatre arrière-petits-enfants: Jonathan, Arnaud, Noémie et Justin. Elle laisse dans le deuil ses neveux et ses nièces de la famille Bilodeau ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces de la famille Chabot. La famille recevra les condoléances au complexele samedi 2 mars 2019 de 11h à 14h.Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière de Saint- Philémon. La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs et du 7e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Les marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles au salon ou en ligne, à l'adressehttp : //fhdl.ca..