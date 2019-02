COMEAU, Rosaire



À l'Hôpital Général de Québec, le 23 février 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Rosaire Comeau, fils de feu dame Léontine Chabot et de feu monsieur Weille Comeau. Il était l'époux de dame Thérèse Lapointe. Il demeurait à Québec et était natif de Ste-Euphémie.et là au Parc Commémoratif La Souvenance. La famille vous accueillera à l'église 1h30 avant la cérémonie, soit de 12h à 13h30. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Thérèse; ses enfants: Denis, feu Rémi (Nathalie Carbonneau) et Jean-Guy (Josée Breton); ses petits-enfants: Bobby. Jimmy et Cyndy; ses arrière-petits-enfants: Chelsea, Jayzy, Emmy, Anne-Marie, Sophie et Magalie; sa sœur Lucette (feu Richard Gaudreau); son frère Conrad (Rolande Therrien); son beau-frère Clément; ses belles-sœurs: Jeannette (feu Lucien Chabot) et Hélène Lapointe ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.