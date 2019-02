RAYMOND, Dr Laurent



À la Résidence Côté Jardins de Québec, le 15 février 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé Dr Laurent Raymond, époux de madame Louisette Robitaille. Demeurant maintenant à Québec (Sainte-Foy), il a pratiqué la médecine familiale durant de nombreuses années à Saint-Jean-Port-Joli. Originaire de Kamouraska, il était le fils de feu dame Alice Bélanger et de feu monsieur Alphonse Raymond. Outre son épouse Louisette, il laisse dans le deuil, ses enfants: Alain (Nathalie Dorion), Denis (Lucie Paquet) et François (Hélène Desrochers); ses petits-enfants: Geneviève (Simon Larivée), Vincent et Isabelle Raymond (Victor Pélissier), Gabriel, Marie-Ève (Cédric Pépin) et Christine Raymond, Luc-Olivier et Pier-Alexis Raymond; son arrière-petite-fille Delphine Larivée. Il était le frère et le beau-frère de: feu Odilon (feu Bernadette Dallaire - feu Thérèse Dallaire), Germaine, feu Gérard, Annette, feu Thérèse (feu Conrad Leblanc), feu Jeanne-d'Arc (feu Jean-Charles Ouellet), feu René (feu Marthe Giard - Lucette Vear), feu Yvonne, Yvette, feu Mariette (Normand Paquet), Pierrette (feu Jérôme Pelletier), feu Colette (Herman Thibault) et feu Paul-Émile Raymond (Adéline Morin) ainsi que de Jean Pelletier (Huguette Bérubé). De la famille Robitaille: Jean-Guy (Lucille Pelletier), feu Gaston (Carmen Desjardins), Jacqueline (Claude Frève) et Michel (Louise-Anne Massé). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents, collègues et amis(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale (FAIS), 1, avenue du Sacré-Cœur, Québec (Québec) G1N 2W1, Téléphone : 418 691-0766, Télécopieur: 418 691-0725, www.fondationfais.org; à la Fondation Elizabeth et Roger Parent 950, rue de la Concorde, bureau 302, Lévis (Québec) G6W 8A8, Téléphone : 581 997-9919, Télécopieur : 418 834-4448 www.fondationparent.org; ou à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), GOR 3G0, www.fondationsantelislet.com. Des formulaires seront disponibles au complexe. Les membres de sa famille vous accueilleront aule vendredi 8 mars 2019 de 19h à 21h30, età compter de 9h.Ses cendres seront déposées ultérieurement au columbarium de la maison funéraire De la Durantaye à Saint-Jean-Port-Joli.