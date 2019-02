POITRAS, Valmont



À l'Hôtel-Dieu de Montmagny, le 18 février 2019, à l'âge de 72 ans et 6 mois, est décédé sereinement, entouré de sa famille, monsieur Valmont Poitras, conjoint de dame Simone Gaumond, fils de feu monsieur Alphonse Poitras et de feu dame Rose-Alma Duval. Il demeurait à Montmagny.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Simone, ses deux filles: Nancy (Pascal Deschamps) et Nathalie (Eric Desgagnés), sa petite-fille bien-aimée Maïka (Olivier Dussault), la mère de ses enfants Diane Robichaud. Il laisse également dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs de la famille Poitras et Gaumond ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes et ami(e)s. Un merci spécial à ses deux sœurs, Irène et Lucie, pour leur soutien et leur compassion durant sa maladie. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, plus particulièrement Dre Annie Tremblay, pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), G1S 3G3.