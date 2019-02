VOYER, Jean



À Québec, le 15 février 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Jean Voyer, époux de dame Marie-Reine Michaud, fils de feu monsieur Josaphat Voyer et de feu dame Marguerite Grenier. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Marie-Reine Michaud; son fils Steve (Sylvie); ses petits-enfants: Maxime (Marie-Josée), Sophie (Tommy) et Michaël (Andréanne); ses arrière-petits-enfants: Loïc, Logan et Mégane ainsi que ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.