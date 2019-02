POIRIER, Louise



Entourée d'amour, dans la dignité et dans la paix, le 14 février 2019, à l'Hôtel-Dieu de Québec, est décédée madame Louise Poirier, à l'âge de 65 ans. Elle était la fille de feu monsieur Camille Poirier et de feu madame Lucille Archambault. Elle demeurait à Québec, autrefois de Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Ève Dubois (Nicolas Duplessis) et Louis-Simon Poirier-Dubois (Élisabeth Leclair-Hamel); ses frères et soeurs: feu Michel, Jacqueline, Jean-Pierre, François (Lise Balthazar), Myriam (Michel Masseau), Sylvain (Pascale Massé) et Stéphane (Claudia Marchessault); ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle laisse également dans le deuil ses grandes ami(e)s: Hélène Gagnon, Guylaine Ruel, Nicole Mongeau et Lucie Labrecque. La famille tient à remercier l'équipe de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, particulièrement Dre Marjolaine Tremblay pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, dédié aux soins palliatifs. https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DG/La famille vous accueillera auà compter de 11h.