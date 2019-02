MORIN, Carmen



Au Centre d'hébergement Saint-Augustin, le 15 février 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Carmen Morin, épouse de feu monsieur James Sponza. Elle était la fille de feu dame Eva Pelletier et de feu monsieur Georges Morin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marlène, Kathleen (Jean-Pierre Fortin) et Carl; ses deux petits-enfants: Pamela et Maxyme ainsi que son arrière-petite-fille Allyson. Elle laisse également dans le deuil ses sœurs et ses frères, ses belles-sœurs et ses beaux-frères des familles Morin et Sponza ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du Centre d'hébergement de Saint-Augustin de Beauport pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal (Québec), H1N 1C1, Tél. : 1 800 295-8111.