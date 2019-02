CHAYER, Roselyn Rawn (Rose)



À l'Hôpital Jeffery Hale, Québec, le 11 février 2019, à l'âge de 98 ans et 3 mois, est décédée entourée de l'amour des siens, madame Roselyn (Rose) Rawn, épouse de monsieur Richard Chayer. Elle demeurait à Cap-Santé. La famille recevra les condoléances au funérarium, à partir de 10 h,Rose laisse dans le deuil outre son époux, ses filles: Joanne Hill (Doug Hill), Donna Callihoo et Sandra Chayer (Rob McCallan); ses petits-enfants: Michelle, Jim et Heather; Cheryl, Shawn et Charlene; Katrine et feu Mélissande; plusieurs arrière-petits-enfants et arrière-arrière- petits-enfants; sa belle-soeur Rolande Chayer (Yvon Gignac) ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca