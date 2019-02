TREMBLAY, François



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le vendredi 22 février 2019, à l'âge de 79 ans et 11 mois, est décédé monsieur François Tremblay, époux de madame Françoise Desrochers, fils de feu Jean Tremblay et feu Élodia Deschênes. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Chantal (Robert Gervais) et Martin (Sophie Gourgues); ses petits-enfants: Alexandre Labonté (Catherine), Alexandre Gervais (Alexandra), Antoine et Frédérique; ses frères et soeurs: Gabrielle (feu Henri Frongillo) et Thomas (Réjeanne Aubé); ses beaux-frères et belles-soeurs: Pierrette Desrochers (Jean-Guy Plante), Jean Desrochers (Lise Fournier), Irène Bernier (feu Lucien Tremblay), Claire Munger (feu Alfred Tremblay), Jeannine Aubin (feu Maurice Tremblay); ainsi que ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e )s. Il est allé rejoindre ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: Jean-Paul Tremblay (Marie-Paul Bernier), Gérard Tremblay (Hélène Patry), Marguerite Tremblay (Donald Juneau) et Rosaire Tremblay (Thérèse Talbot). Sincères remerciements au personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral. https://www.mspdulittoral.com/faites-un-don/La famille vous accueillera aude 15h à 17h.