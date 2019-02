LEDOUX, Gérald



À Saint-Rédempteur, le 18 février 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Gérald Ledoux, époux de feu madame Céline Lefebvre, conjoint de feu madame Hélène Fortier. Il était le fils de feu monsieur Arthur Ledoux et de feu madame Emma Langlois. Il demeurait à Saint- Nicolas. Il laisse dans le deuil ses enfants: Lucie (Pierre Brochu) et Michel (Ève Gaudet); son petit-fils Samuel (Estel Duquet-Deblois); ses arrière-petits-fils: Édouard et Charles-Émile; ses frères et soeurs: feu Roger (Lise Laroche), Roland (Diane Renaud), Gisèle (Rosaire Veilleux), Liliane (Louis Leblanc) et Florent (Claire Vézina); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lefebvre: Guy (Janyne Pageau), Gérard, feu André (feu Nicole Trahan), feu Jean-Louis, feu Robert, feu Raymonde et Gilles (Marie Champagne); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les propriétaires de la résidence le Conf'Or ainsi que ses employés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. https://societealzheimerdequebec.com/don-en-ligne/don-in-memoriam-3/personal. La famille vous accueillera à la résidenceà compter de 11h.