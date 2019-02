AUBIN, Gilberte Laflamme



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 février 2019, à l'âge de 89 ans est décédée madame Gilberte Laflamme, épouse de feu Albert Aubin. Elle était la fille de feu Pierre Laflamme et de feu Rose-Aimée Lemelin. Elle demeurait à Buckland de Bellechasse.La famille recevra les condoléances auà compter de 10h30.Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial de Buckland. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Normand (Margot Blais), Gilles (Noëlla Blais), Guylaine (Roger Morissette) et elle est allée rejoindre son fils Jean-Guy. Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants : Marie-Pier Aubin (Alain Audet), Maxime Aubin (Mélissa Lachance), Sébastien Aubin (Valérie Aubin), Nicolas Aubin (Isabelle Gagné), Cynthia Morissette (Simon Fontaine), Stéphanie Morissette (Vincent Laflamme), Samuel Morissette (Lysiane Fontaine) et ses arrière-petits-enfants : Alexis, Maéva, Louka, Mathis, Zachary, Joey, Ludovic, Loïk, Alexia, Noah, Gaelle, Sami et Lana. Elle était la sœur de : feu Marie-Rose, feu Jeannette (feu Roland Fontaine), feu Lucien (feu Germaine Plante), Paul-Émile (Jacqueline Laflamme), Raymond (Yolande Carrier), Denis (Pauline Breton), Rita (feu Lionel Morissette) et Jacqueline (feu Yvon Turgeon). De la famille Aubin, elle était la belle-sœur de : feu Oliva, feu Lodina (feu Philippe Laflamme), feu Sylvio (feu Laurette Labonté), feu Gracia (feu Armand Mathieu), feu Rosa (feu Ferdinand Mercier), feu Léonidas (feu Thérèse Ruel), feu Roméo (feu Yvonne Mathieu), feu Émilien (feu Germaine Boutin, feu Simone Larochelle), feu Lorenzo (feu Germaine Nolet), Paul (Huguette Déry), feu Laurette (Paul Nolet) et feu Jeannine (feu Paul Roussel). Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel de la résidence Accueil Notre-Dame de Buckland et de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Paroisse du Sacré Cœur de Jésus en Bellechasse 4324, rue Principale Buckland (Québec) G0R 1G0. La direction des funérailles a été confiée à la Maison Funéraire :