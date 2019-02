25 groupes qui ont joué un album au complet en spectacle en respectant l’ordre des chansons

C’est presque devenu un cliché : l’industrie de la musique carbure à la nostalgie. Et les groupes l’ont compris en dépoussiérant leur classique le temps d’une série de concerts.

Comme le dit l’adage : «Give the people what they want..» (Donnez aux gens ce qu’ils veulent.)

Les ventes de disques périclitent à chaque seconde. Les artistes, même les plus établis, ne semblent pas faire fortune avec les revenus tirés des méga-plateformes musicales qui proposent leur répertoire à leurs abonnés.

Que faire? Faire des shows en jouant EXACTEMENT les chansons comme sur l’album. Dans le même ordre. Pareil.

Le concept fait mouche depuis quelque temps. Les groupes semblent même tripper à rejouer ainsi le pacing original d’un classique sorti il y 15, 20 ou 30 ans.

Voici donc notre sélection de concerts où les groupes ont fait plaisir à leurs fans en leur donnant l’intégralité d’un album marquant sur scène.

(N’hésitez pas à nous proposer vos suggestions qui ne se trouveraient pas dans la présente liste.)

Roger Waters

The Wall

Les gens de Québec (et d’ailleurs, car on venait de loin pour entendre ça) se souviennent sûrement de la performance de Waters sur les Plaines. C’est sûr que c’est l’album de Pink Floyd mais Roger Waters en est le grand idéateur.

Bruce Springsteen -

Greetings from Asbury Park, N.J.

The Wild, the Innocent and the E Street Shuffle

Born to Run

Darkness on the Edge of Town

The River

Nebraska

Born in the U.S.A.

Comme on peut le voir par la longueur de cette liste, le Boss semble prendre un malin plaisir à reproduire son répertoire de manière intégrale. Bien sûr, il ajoute quelques classiques par la suite. Sans doute pour s’assurer que ces shows durent bien près de 4 heures comme à son habitude. Et ce, sans première partie et sans entracte.

Il est fait fort le Bruce!

Pixies

Doolittle

Très bonne idée de prendre l’album chouchou de bien des fans de Pixies pour le jouer intégralement. Parce que, justement, il est bon d’un bout à l’autre. Et il soufflera ses 30 bougies le 17 avril prochain.

Aerosmith

Toys in the Attic

La troupe de Steven Tyler s’est prêté au jeu à l’été 2009 lors d’une tournée avec ZZ TOP. Toys in the Attic demeure un des piliers de la discographie du groupe avec des hits comme Sweet Emotion, Walk This Way et You See Me Crying.

Arcade Fire

Funeral

Le groupe montréalais s’est payé le trip de reprendre un de leurs albums les plus marquants à l’automne dernier. Funeral est paru en 2004. Parions que Win Butler et consorts vont répéter l’expérience pour en célébrer le 15e anniversaire en septembre prochain.

The Cure

Three Imaginary Boys

Seventeen Seconds

Faith

Pornography

Disintegration

Bloodflowers

Même si leur son et leurs chansons ont passablement évolué au fil de leur discographie, ça n’empêche pas The Cure de reprendre de temps à autre un de ses joyaux sur scène en respectant l’ordre des pièces.

Pour ceux qui aimeraient vivre l’expérience, The Cure s'apprête à célébrer les 30 ans de l'album Disintegration en le reprenant tel quel sur scène les 24, 25, 27 et 28 mai prochain. Toutefois, cette série de spectacles ne sera présentée qu'en Australie...

Metallica

Metallica (dit le Black Album)

À l’occasion d’une tournée européenne, Metallica a décidé d’interpréter les chansons de son album noir... mais dans l’ordre inverse!

Luc de Larochellière

Amère America

Pour souligner les 30 ans de son premier album, l’interprète de Cash City n’avait pas fait les choses à moitié! Il avait réuni tous les musiciens qui l’accompagnaient en 1988. Y compris un certain bassiste du nom de François Pérusse...

Rush

Moving Pictures

Avant de se séparer, les fans finis de Rush (ils le sont tous!) ont pu se taper l’intégrale d’un des plus importants albums du trio. Tout ça sur scène lors d’une tournée estivale en 2010.

Pearl Jam

No code

Yield

Ten

Vs.

Pearl Jam s’est prêté à l’exercice pour 4 albums. C’est presque autant que le Boss et The Cure!

Autres groupes ou chanteurs qui se sont prêtés au jeu en revisitant leurs classiques:

Smashing Pumpkins - Oceania

Patti Smith - Horses

Van Morrison - Astral weeks

Weezer - Blue album et Pinkerton

The Zombies - Odessey and Oracle

The Who - Tommy

Green Day - 21st Century Breakdown

Mötley Crüe - Dr. Feelgood

Nine Inch Nails - Downward spirals

The Offspring - Ignition

Planet Smashers- Life of the Party

Primus - Sailing the Seas of Cheese et Green Naugahyde

Lou Reed - Berlin

The Strokes - Is This It

Chez nous?

Le Québec n’est pas épargné par la tendance. Dès le mois d’avril, Vincent Vallières va faire revivre ses albums Chacun dans son espace et Le repère tranquille.

Qui d’autre devrait le faire aussi?

Est-il permis de rêver? Certainement. On aimerait par exemple que Leloup se rabiboche avec La Sale affaire pour nous enfiler les 12 chefs-d’oeuvre de L’amour est sans pitié. Ou 15 si on compte la ré-édition avec 1990, le remix de Cookie et Décadence. On est capable d'en prendre!

Daniel Bélanger pourrait aussi nous faire revivre l’intégrale de Rêver mieux sur scène.