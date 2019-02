LEMIEUX, Pierrette Fournier



Il restera de toi, ce que tu as donné… en nous, fleurira ce que tu as semé… On t'aime Maman!À l'aube de ses 79 ans, le 19 février 2019, est décédée madame Pierrette Fournier, fille de monsieur Alphonse Fournier et madame Berthe Arsenault. Elle a rejoint son mari, monsieur marcel Lemieux. Elle demeurait à St-Gervais-de-Bellechasse. La famille vous accueillera à lale vendredi 1er mars 2019 de 19 h à 21 h etde 9 h à 11h15.et de là au cimetière paroissial à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Mario (Manon Lapointe), Richard (France Marcoux), Nathalie, Nancy (Sylvain Nadeau) et Karina (Martin Cauchon); ses petits-enfants qu'elle adorait: David, Alyson, Laurence, Rose, Gabriel, Béatrice et Ann-Frédérick; sa nièce: Doris Lapierre qui avait une place spéciale dans son cœur; sa famille qu'elle aimait tant: Léandre (Louise Tremblay), Colette (Jean-Marc Tremblay), Claude (Louise Roy) et Nicole (Léandre Roy); et sa belle-sœur: Lauriette Dion. Elle sera accueillie dans la maison du père par Sœur Olivette r.j.m., Julien, Noël (Pierrette Leclerc), Jacquelin (Marie-Paule Audet) et Jeannette Lemieux; ainsi que plusieurs neveux, nièces, ami(e)s, employé(e)s et collègues de travail qu'elle affectionnait beaucoup. Un merci spécial à David qui a toujours été là pour elle. Merci à l'équipe de préposées des soins à domicile du CLSC, à Isabelle Corriveau (infirmière) et Josée Plante (travailleuse social), pour leur empathie et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143 rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. La direction des funérailles a été confiée à la