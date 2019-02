LAJOIE, Gérard-Majella



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 19 février 2019, à l'âge 78 ans, est décédé monsieur Gérard-Majella Lajoie, conjoint de dame Nicole Forbes. Il était le fils de feu monsieur Joseph-Hilaire Lajoie et de feu dame Marie-Anne Duchesne. Il demeurait à Château-Richer. Une liturgie de la parole sera célébréeà 11h30 auLes cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Clermont sous la direction desIl laisse dans le deuil outre sa conjointe Nicole, ses enfants, ses gendres et sa belle-fille: Sylvie (Michel Lavoie), Éric (Sophie Blanchard) et Linda (Rémi Gravel); ses petits-enfants: Marie-Ève Lajoie (Tommy Coulombe), Maxime Blanchard (Marie-Michelle White), Anne-Sophie Blanchard (Philippe Croteau), Camille Gravel-Lajoie; son arrière-petit-fils Émile Blanchard; la mère de ses enfants, Claudette Gagné, ainsi que ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Il quitte également ses amis Yvan Blanchet et Denise Diotte de même que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement le personnel médical de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, au 2 Rive, pour leur support et la qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la fondation à la Fondation Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0, https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/