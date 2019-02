GAUTHIER, Denis



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 février 2019, à l'âge de 64 ans et 9 mois, est décédé monsieur Denis Gauthier, fils de madame Aline Tremblay et de feu monsieur Thomas-Louis Gauthier. Il demeurait à Les Éboulements.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h30. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Les Éboulements. Il laisse dans le deuil ses filles: Joanie et Sarah; ses frères et sœurs: Suzanne, Raynald, Michel (Céline Bradet), Daniel (Line Gravel), Camil, sa jumelle Denise, Claude (Sonia Guérin), Claudette (Clément Deschênes), Alain (Manon Guénard) et Francis (Roxanne Vaillancourt); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec Téléphone : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.