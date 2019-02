GUILBAULT, Robert



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 18 février 2019, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Robert Guilbault, époux de dame Lise Bédard. Il demeurait à L'Ancienne-Lorette.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10h à 11h45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Saint-Charles. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles: Julie et Stéphanie (Pascal); ses petits-enfants: Laurence, Françis, Justine, Benjamin et Alexane. Il était le frère de feu Monique; il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs: Paule (Raynald), Michel (Denise), Carol (Monique), Jocelyn (Suzanne) et Sylvie (Pierre) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s. Un merci bien spécial au personnel du 7ème étage en gériatrie pour les merveilleux soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle. Téléphone : 418 524-2626. Site web : www.gilleskegle.org. Des formulaires seront disponibles sur place.