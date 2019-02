GRONDIN, Nathalie



À Québec, le 14 février 2019, à l'âge de 50 ans, est décédée dame Nathalie Grondin, épouse de monsieur Steeve St-Cyr. Elle était la fille de dame Marguerite Lessard et de feu monsieur Jean-Paul Grondin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Steeve, ses enfants: Michael G. St-Cyr (Marie-France Gagné) et Jessyca G. St-Cyr (Charles Racine); ses frères et sœurs: feu Paulo, Richard (feu Anne Blanchard), Renaud, Alain (Dominique Côté) et Brigitte (Denis Rodrigue) ainsi que sa belle-sœur Sylvie St-Cyr (Yves Saucier). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, plus particulièrement aux soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5, Tél. : 418-525-4385.