TREMBLAY, Louis-Homère



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 15 février 2019, à l'âge 91 ans et 11 mois, est décédé monsieur Louis-Homère Tremblay, époux de feu dame Jacqueline Goulet. Il était le fils de feu monsieur Charles- Eugène Tremblay et de feu dame Yvonne Coulombe. Il demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité le samedi, 2 mars 2019 de 13h à 14h à laLes cendres seront déposées ultérieurement au cimetière Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desIl laisse dans le deuil ses enfants: feu Normand (Kim Tremblay), Hertel, Caroline, Patrick (Suzanne Bouchard); ses petits-enfants: Ismaël, Émilie-Jacqueline; son frère Guy Bergeron et il est allé rejoindre ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Tremblay, Bergeron et Goulet. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille désire remercier le personnel de la résidence Sainte-Anne pour les services rendus à leur père Louis-Homère. Elle remercie également le CLSC ainsi que le personnel de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré et de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la fondation à la Fondation Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0, https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/