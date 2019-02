ALLARD, Rita



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 février 2019, à l'âge de 96 ans est décédée madame Rita Allard, épouse de monsieur Jean-Louis Denis, fille de feu madame Irma Martel et de feu monsieur Georges Allard. Elle demeurait à Québec.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Richard (Leslee Warren), Daniel (Ann Boilard), Bruno (Natalie Dumont) et Johanne (Danny Jeffrey); ses petits-enfants: Guillaume, Maxime, Carolane, (Hamish Kerr), Marc-Antoine (Stéphanie Morency), Marie-Pier (Michael Fournier), Jean-Sébastien et Anya; son arrière-petite-fille Florence ainsi que sa filleule Martine Allard. Elle laisse également dans le deuil sa sœur Germaine (feu Lucien Champagne), son frère Maurice (Marie-Reine Lacaille) ainsi que de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces et autres parents. Elle a rejoint ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs décédés. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 16h à 18h.L'inhumation des cendres se fera plus tard au printemps, au cimetière St-Charles. Les membres de la famille adressent de chaleureux remerciements à sa grande amie Béatrice. Ils remercient également Louise, Yvon et Eddy pour leur soutien continu et réconfortant. La famille offre leurs remerciements à l'ensemble du personnel du département E-4000 (cardiologie) de l'hôpital de l'Enfant-Jésus; et son médecin de famille, le Dr Léandre Asselin. Tout au long de sa vie, notre mère a su nous émerveiller par son énergie, son dévouement, son sens de l'humour et son amour inconditionnel. Nous ne t'oublierons jamais chère maman, tu seras toujours dans le cœur de ton époux, de tes enfants, de tes belles-filles et beaux-fils ainsi que de tes petits-enfants et arrière-petite-fille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.