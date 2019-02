LEFAIVRE, Jacqueline



Au Centre hospitalier Robert-Giffard, le 13 février 2019, à l'âge de 97 ans et 7 mois, est décédée madame Jacqueline Lefaivre, épouse de feu monsieur Jacques Deslauriers-Normandeau, fille de feu madame Cécile Marcoux et de feu monsieur Edouard Lefaivre. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h à la sacristie. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame de la Nativité (anciennement Beauport) à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Josette (Jacques Nadeau), André (Paule Magnan), Claude (Isabelle Blais), Jean (Anne-Marie Samson) et Denis (Louise Bergeron); ses petits-enfants: Sarah-Kim (Jérémie Fougères-Landry), Charles-Olivier, Mathieu (Marylie Rioux), Alexandra (Jordan Beaupré-Monfette) et Marc-André Nadeau; son arrière petite-fille: Constance; son frère feu Jean (feu Louise Houle en premières noces, Claire Houle en deuxièmes noces), sa soeur feu Denise (feu Claude O'Neill); ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Normandeau: feu Paul (feu Denise St-Pierre), feu Raymond (feu France Drouin), feu Jean (Marguerite Moraud), feu Pauline (feu Jean Sicotte), feu Yves (Margaret Ahem), Denyse, Claire, feu André (Suzanne Audet), Monique et Louise (feu Noël Brady), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des établissements suivants: Les Jardins de la Noblesse, la Résidence Charles-Renaud, Le Havre du Trait-Carré et finalement les soins palliatifs de Robert-Giffard pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CERVO. Des formulaires seront disponibles sur place.