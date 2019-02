GUIMONT, Jacques



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 15 février 2019, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Jacques Guimont, fils de madame Blanche Lacroix et de feu monsieur Paul Guimont. Il demeurait à Québec.La famille recevra parents et ami(e)s aule samedi 2 mars 2019 de 10h à 12h et de 13h30 à 17h. Il sera mis en terre au Cimetière de St-François de Montmagny. Il est allé rejoindre son père Paul et sa sœur Diane ainsi que son neveu Thierry. Il laisse dans le deuil sa mère Blanche Lacroix; son frère Réal; sa nièce Virginie; son neveu Xavier; ses petits-neveux, petites-nièces, ses oncles, tantes, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer, téléphone : 418-657-5334, site Web : www.fqc.qc.ca . Des formulaires seront disponibles sur place.