DUSSAULT, Nathalie



À Québec, le 16 février 2019, à l'âge de 49 ans, est décédée Nathalie Dussault, fille de madame Huguette Labrie et de feu monsieur Robert Dussault. Demeurant à Québec, autrefois à Lévis, elle était l'épouse de feu Laurent Allaire et conjointe de Christian St-Hilaire. Outre sa mère et son conjoint, elle laisse dans le deuil son fils Maxime, son frère Stéphane, les filles de son conjoints, Noémie et Corinne, sa belle-mère madame Claudette Lachance, ses beaux-frères et belles-soeurs des familles St-Hilaire et Allaire, ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents, ami(e)s et collègues de travail. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'autisme de Québec (https://autismequebec.org/fr/fondation-de-l-autisme/1). La famille vous accueillera auà compter de 11h30.L'inhumation aura lieu au cimetière Mont-Marie, au printemps.