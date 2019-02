CÔTÉ, Julienne



À l'hôpital de Notre-Dame-du-Lac, le 21 février 2019, est décédée à l'âge de 90 ans et 11 mois Mme Julienne Côté, fille de feu Mme Anna-Marie Noël et de feu M. Émile Côté. Elle demeurait à Pohénégamook (quartier Sully), Témiscouata. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à la, de 9 h 30 à 11 h 20.suivi ultérieurement de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle était la soeur de: feu Joseph (Ange-Aimée Landry), feu Paul (feu Germaine Morin), feu Maurice (feu Monique Dubé), feu Armand (feu Yvette Marquis), Jean-Marie (Gaétane Caron), Suzanne, feu Anna-Marie (feu Alfred Larrivée), feu Louis (feu Alice Côté), feu Jules (Ann Dupont), Madeleine (feu Rénald Paré). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Côté et Noël ainsi que ses ami(e)s. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à Ligne de Vie du Témiscouata inc., 774, rue Villeneuve, Témiscouata-sur-le-Lac (Québec) G0L 1E0. La direction des funérailles a été confiée à la