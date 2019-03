539 000$ pour le terminus d’ExpoCité

Il manque en effet l’installation de mobilier urbain et l’aménagement paysager qui agrémentera les abords du nouveau terminus, a expliqué la chef des communications du RTC, Anne-Marie Gauthier. Cette phase sera complétée au printemps, dès que la température permettra la plantation.

On entamera maintenant la phase 2, qui coûtera 539 000 $. Ce montant prévoit l’acquisition d’équipements et mobiliers, les services professionnels, la construction et la contingence.