BOUCHARD, Andrée Pellerin



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de dame Andrée Pellerin Bouchard, survenu à Québec, le 17 février 2019. Elle était l'épouse de feu Rolland Bouchard, la fille de feu Marie Pellerin et de feu Rosaire Pellerin. Née à Victoriaville, madame Bouchard habitait à Québec. Sa famille accueillera parents et amis pour recevoir les condoléances, dès 10h,Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel Bouchard (Nathalie Weiland) et Linda Bouchard; ses petits-enfants: Nicholas Filiatreault, Katheryne Bouchard et Éva Bouchard; sa sœur Michelle Pellerin; quelques neveux et nièces. Outre son époux, elle est allée rejoindre ses fils Gilles et Jean-Guy ainsi que sa sœur adoptive Jeanne St-Clair, décédés avant elle. La famille tient à adresser de chaleureux remerciements à l'équipe de soins du 5è étage de la Résidence Côté Jardins qui lui ont accordé des soins attentifs et un milieu de vie agréable. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer, 1040 Avenue Belvédère, Québec, QC G1S 3G3. Téléphone : (418) 527-4294 https://alzheimer.ca/fr/Home