PERRON, François



À son domicile, le 18 février 2019, à l'âge de 67 ans et 10 mois, est décédé monsieur François Perron, époux de Mme Arlette Flamand. Fils de feu Patrick Perron et de Françoise Lafrance, il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille: Sandra (Steve Poirier); ses petits-fils: Alex et Emrick; ses frères et ses sœurs: Pierrette (Raymond Fournier), Pierre (Wendy Clark), Patricia (Réal Gagnon), Marie-Marthe (Gilles Pelletier), Isabelle, Danielle (Jacques Roberge), Edmond, Marjolaine et Yvan (Linda Vallières); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Carole (feu Rosaire Boily), feu Serge (Lyne Carbonneau), feu Alain (Pierrette Lapointe), Marlène (Denys Parent) et Renée (Jean-Pierre Fortin). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances aude 13 h à 15 h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC (4715, avenue des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8).