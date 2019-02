BÉDARD, René



À son domicile, le 22 février dernier, à l'âge de 70 ans, est décédé Monsieur René Bédard. Il était le fils de feu Léopold Bédard et de feu Mariette Beaudoin. Outre son épouse, Madame Louise Pageau il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Paulette (feu Louis-Philippe Rhéaume), Gérald (feu Jocelyne Savard) (Nicole Leblanc), Serge (Karen Vachon); ses beaux-parents: feu Donat (feu Blandine Garneau) (Evelyne Auclair). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Gaétane (Jocelyn Savard), Luc (Line Thiboutot), Aline (Ghislain Gagné), Serge (Tyla Martineau), Bertrand (Annie Boulanger), Guy (Lise Delamarre), Line, feu Lina (François Rhéaume), Alain et Nancy (Richard Raymond); ses neveux et nèces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances audès 14h.Un remerciement spécial à Ghislain, Aline et Alain pour leur aide, leur support et leur disponibilité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer (1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc, G1S 3G3.)