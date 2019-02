VERREAULT, Yolande



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 15 février 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée Dame Yolande Verreault. Fille de feu Dame Yvonne Dorion et de feu Monsieur Philippe Verreault, elle demeurait à Québec. Elle rejoindra son tendre époux : feu Jean-Guy Giguère. Elle laisse dans le deuil ses fils : Pierre Giguère (Hélène Bernard) et Alain Giguère (Annie Gallant); ses petits-enfants : William, Philippe, Etienne et Francis ainsi que ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Giguère: Jean-Marc (Pierrette Vezina), Louisette (Roch Renaud), Jacques (Jeanne-Mance Vachon), Pierrette (Jacques Tremblay), Madeleine (feu Claude Gosselin), Monique (Marc-André Bedard), Richard (Doris Simard). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis de la famille Verreault et Giguère. La famille recevra les condoléances au:de 9h30 à 11h30.La famille désire remercier le personnel de la résidence Charlesbourg, le personnel des soins palliatifs pour les bons soins prodigués, ainsi qu'un remerciement particulier pour les sciences neurologiques. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec (10, rue de l'Espinay Québec, QC G1L 3L5). Pour rendre hommage à Mme Verreault, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com.