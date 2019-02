ARSENAULT, Ginette



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 11 février 2019, à l'âge de 64 ans, est décédée dame Ginette Arsenault, fille de feu monsieur Henri Arsenault et de feu dame Florence Miller. Elle était la conjointe de monsieur Jean-Guy Verreault. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Jean-Guy; ses frères et sœurs: Marie-Paule (Jean Vézina), feu André (Claudette Poulin), feu Fernand (Diane Michaud), Jean-Paul, Daniel (Danielle Breton) et Pierre; ses beaux- frères et belles-sœurs: Micheline Verreault (feu Gaston Labrecque), Claudette Verreault (Donald Lachance), Francine Verreault, Linda Verreault (Réal Duchesne), Raynald Verreault et Steeve Verreault; son beau-fils et belles-filles : Richard Verreault (Marie Dugas), Chantal Verreault (Stéphane Gauthier) et feu Patricia Verreault; ses petits-enfants : Michael, Jonathan, Kim, Dylan, Bianca, Carol-Anne, Justin et feu Stevens; ses meilleurs amis : Ginette Racine, Yvon Racine et Jocelyne Lemoine sans oublier de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. : 418-683-8666 ou au www.cancer.ca.