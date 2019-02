ROBITAILLE, Fernand



À l'hôpital du CHUL, le 21 février 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Fernand Robitaille, époux de feu madame Annette Lachance et fils de feu monsieur Cyrille Robitaille et de feu madame Marie-Anna Gauvin. Il demeurait autrefois à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Monsieur Robitaille laisse dans le deuil ses enfants: Pierre, Nicole (Paul J. Arsenault), Roland (Cathy Paquet), François (Édith Pouliot), Hélène et Suzanne (Marc St-Pierre); ses petits-enfants tant aimés: Alexandre (Jessica), Elizabeth (Hubert), Félix (Camille), Marc-Antoine (Mélina), Charles Philippe, Pier-Étienne (Amélie), Christophe (Andréanne), Raphaël (Sandrine), Olivier, William (Marion) et Audrey; ses frères et sa sœur: feu Raymond (Marie-Paule Lefrançois), feu Jean-Claude (feu Micheline Denis), Gaston (Claudette Sioui), André (Fernande Fortin), feu Georgette (feu Marcel Métivier), feu Léon (Denise Deschènes) et Marius (Raymonde Bélanger); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lachance: feu Roger (Monique Cantin), Marcel (Louisette Paquet), feu Roland, Michel (Louise Fortier), feu René, Gisèle (feu Roland Tremblay), Madeleine (Donald Désilets) et Dominique (Mario Bédard) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et plusieurs amis. Les enfants tiennent à remercier le Manoir de Lorette pour les bons soins apportés à leur père. Monsieur Robitaille ne sera pas exposé.La famille recevra les condoléances, à l'église, à partir de 12h30 sous la direction de laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 312, Québec, (Québec), G1S 3G3 https://societealzheimerdequebec.com. Les formulaires seront disponibles à l'église.