HOUDE, Jeanne-d'Arc Dubois



Au CHSLD de Ste-Croix, le 23 février 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Jeanne-d'Arc Dubois, épouse de feu monsieur Normand Houde. Elle était la fille de feu Josaphat Dubois et de feu Emma Daigle. Elle demeurait à Dosquet. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Claude (Micheline Belval), Francine (Rénald Croteau), Alain (Johanne Martineau), Josée (Claude Lambert); ses petits- enfants: Sébastien, Annie (Guillaume Comeau), Éric (Caroline Hudon), Martin (Sabrina Lessard), Jacques, Christopher (Karen Bédard), Cynthia (Francis Chamberland), Cher-Jennifer (René Côté), Sam-Sawyer ainsi que ses arrière-petits- enfants: Zoé, Tristan, Jade, Anaïs, Eli, Jamys, Alice. Elle était la sœur de: feu Jules (feu Bibiane Rousseau), feu Cécile (feu Jean-Marie St-Onge), feu Évariste (feu Cécile Bergeron), feu Gracia (feu Jean Maheu), feu Alexandre (feu Gervaise Rousseau), feu Fortunat (feu Laura Cloutier), feu Victor (Noëlla Boucher) feu Benjamin (feu Hermance Moreau); belle-sœur de: feu Martin (feu Huguette Dubois), Mireille (feu André Bergeron), Lisette (feu François Rousseau), Paulin (feu Yolande Dubois), feu Louise (feu Roméo Têtu), Éloi (Cécile Demers), Brigitte (feu Delphis Croteau), feu Ange-Aimé (Jeannette Couture); ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel et médecins du CHSLD de Ste-Croix pour les bons soins prodigués à notre mère. La famille vous accueillera à la maison funérairele vendredi 1er mars 2019 de 14h à 16h et de 19h à 21h ainsi que samedi à compter de 9h30.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière St-Octave de Dosquet. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don Société Alzheimer Chaudière-Appalaches,www.alzheimerchap.qc.ca. Des formulaires seront disponibles au salon.