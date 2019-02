CANTIN, Nicole



À son domicile, le 6 février 2019, à l'âge de 56 ans, est décédée dame Nicole Cantin, fille de dame Marguerite Rousseau et de feu monsieur Gaston Cantin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre sa mère Marguerite, son fils Patrick Fortin; ses sœurs et son frère: Carole (Richard Fleurant), Anne (Michel Chénard) et Claude; ses neveux et nièces: Robin, Mathieu, Maxime, Raphaël, Sabrina et Jonathan ainsi que ses cousins, cousines, tantes, oncles et ami(e)s.