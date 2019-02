TRUDEL, Jean



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 16 février 2019, à l'âge de 68 ans, est décédé accidentellement monsieur Jean Trudel, fils de feu dame Madeleine Laliberté et de feu monsieur Paul-Émile Trudel. Il était l'époux de dame Marie Gosselin. Il demeurait à Québec (Ste-Foy).La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Marie; sa fille Kim; son frère Christian (Stephan Tremblay); ses belles-sœurs et beaux-frères: André Gosselin (Yvonne Wolters), Yvon Gosselin (Claudette Labrie), feu Lucien Gosselin (Adrienne Turcotte), Cécilia Gosselin (feu Benoit Turmel), feu Gérard Gosselin (Murielle Caron), Simone Gosselin (Jean-Luc Fecteau), Simon Gosselin (Suzanne St-Hilaire) et Claude Gosselin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins intensifs de l'unité de traumatologie, Bloc D de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, pour la qualité des soins, leur dévouement et leur empathie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus), 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, tél.: 418-525-4385.