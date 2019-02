PELLETIER, Gérard-Léon



À son domicile, le 11 décembre 2018, à l'aube de ses 74 ans, est décédé M. Gérard-Léon Pelletier. Il était le fils de feu M. Joseph Pelletier et de feu dame Jeanne D'Arc Bérubé. Il demeurait à Rivière-du-Loup. La famille recevra les condoléances au funérariumle samedi 2 mars, à compter de 12 h.L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière de Saint-Hubert ultérieurement. Il laisse dans le deuil, ses filles: Nathalie, Bianca; sa petite-fille Linsay Beaulieu; sa soeur Lorraine (Bernard Fiset); ses cousins, cousines, neveux, nièces, ses amis Mario Roussel, Germaine Paradis, ses autres parents et ami(e)s des familles, Pelletier, Michaud et Bérubé. Sans oublier de nombreux collègues et amis. Monsieur Pelletier a travaillé pour le ministère de la Défense nationale plus de 30 ans comme employé civil, en parallèle il a été membre des fusiliers du St-Laurent de 1961 à 1987. À titre d'adjudant-maitre il occupait la fonction de sergent-major de la compagnie " A " de Rivière-du-Loup. De 1988 à 1990 il a commandé le Corps de cadets de l'armée 2785 au rang de capitaine. De retour aux fusiliers du St-Laurent de 1990 à 1994 à titre d'adjudant-maître il a été sergent-major de la compagnie de soutien. Les services professionnels ont été confiés à la