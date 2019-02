ALARIE, Claudette



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 13 février 2019, à l'âge de 62 ans, est décédée madame Claudette Alarie, épouse de monsieur Daniel Cantin, fille de feu madame Pierrette Daigle et de feu monsieur Charles-Eugène Alarie. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auà 9 h.Les cendres seront ensuite déposées au même mausolée. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Daniel Cantin, son fils Yanick Pelletier (Martine); ses petits-enfants: Kellyann et Maryssa; son frère André (Audrey Chaput); les fils de son conjoint Stéphane Cantin (Isabelle Pilote), Christian Cantin (Karine Savard) et leurs enfants Mégane, Maxime, Krystel et Lydia; elle est allée rejoindre son frère et ses sœurs décédés Robert, Linda et Céline; elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux et nièces parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, téléphone : 418-657-5334, site Web : www.fqc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.