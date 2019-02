LABRECQUE

Pierrette Béland-Maranda



Paisiblement, à la Résidence Jardins les Flandres, le 23 février 2019, à l'aube de ses 89 ans, est décédée dame Pierrette Béland-Maranda Labrecque, épouse de feu monsieur Arthur Labrecque.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil son fils Denis (Diane Leroux), ses filles: Francine (Daniel Cauchon) et Linda; ses petits-enfants qu'elle aimait par-dessus tout: Marie-Hélène (Maxime Boivin), Valérie (Matthieu Charbonneau), Catherine (Nicolas Nadeau-Thibodeau), Alexandre et Vanessa (Bastien Liao). Elle était l'arrière-grand-maman de: Maylie, Anna-Eve, Marguerite et Éléonore. Elle laisse également dans le deuil ses belles-sœurs: Corinne Marmette (feu Michel Béland) et Marie-Berthe Michaud (feu Alphonse Labrecque) et Thérèse Fontaine (feu Fernand Labrecque) de même que de nombreux neveux et nièces. La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence Jardins les Flandres pour leur dévouement et leur attention. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (QC) G2J 1B8, tél. : 418-682-6387.