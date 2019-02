POULIN, Berthe



À la résidence Les Marronniers de Laval, le 24 février 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Berthe Poulin, épouse en premières noces de feu Gérald Hardy, en secondes noces de feu François Milliard, conjointe de Marcel Belisle. Elle était la fille de feu Arthur Poulin et de feu Albertine Cloutier. Elle demeurait à Laval et autrefois à Lévis. Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre, Luce, feu Bruno, René (Anne- Catherine Lortie), Gérald, Rémy (Sylvie Pomerleau) et Julie (Michel Blouin); ses petits-enfants et ses arrière-petits- enfants; ses frères: Clermont Poulin (feu Adrienne Gagné), feu Fernand Poulin (feu Thérèse Goulet) et feu Florent Poulin; ses beaux-frères et belles-soeurs des familles Hardy, Milliard et Belisle; ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, https://www.cancer.ca/fr-ca/get-involved/support-us/give-a-gift-in-memory-or-in-honour/?region=qc.La famille vous accueillera aule vendredi 1e mars de 14h à 17h et de 19h à 21h età compter de 9h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au Cimetière Mont-Marie, section Lauzon.