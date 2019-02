RODRIGUE

Jean-Marc " Bouboule "



À la Maison Paul-Triquet, le 17 février 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Jean-Marc Rodrigue, époux de madame Colette Latulippe, fils de feu madame Antonia Turcotte et de feu monsieur Omer Rodrigue. Il a été au service de son pays pendant 25 ans au Royal 22e Régiment ainsi qu'au 5e Régiment de Génie de combat. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12h à 15h.. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Colette, ses fils Réjean (Robin Pelletier) et Richard (France Guillemette); ses petits-fils Patrick (Véronique Lauzé), Nicolas (Josiane Sauvé) et Michaël (Mélissa Beaupré); ses arrière-petits-enfants : Jake, Liam, Matthew, Naomy, Ariane, Coralie; son frère Jacques (Thérèse); sa sœur Solange ; son grand ami Benoit Marcoux. Un remerciement spécial au personnel de la Maison Paul-Triquet (Anciens combattants) pour les bons soins et leur soutien auprès de la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Pulmonaire de Québec, téléphone : 1-888-768-6669, site Web : www.pq.poumon.ca . Des formulaires seront disponibles sur place.