PELLETIER CHOUINARD, Renelle

Au Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 18 février 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Renelle Pelletier épouse de feu monsieur Louis Chouinard, demeurant à Saint-Aubert de L'Islet. Originaire de Saint-Damase, elle était la fille de feu dame Marie-Ange Lapointe et de feu monsieur François Pelletier. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Renée (Jean Bélanger), Louiselle (Sylvain Brault), Romain (Dany Vaillancourt) et Dany (Christian Fournier); ses petits- enfants adorés: Joey, Patrick et Chloé. Elle était aussi la mère de feu Harold. Elle était la sœur et la belle-sœur de: Françoise (feu Lucien Caron), feu Yvan, feu Gaétane, feu Claudette (feu Anatole Chouinard), Armelle, Nicole (Martin Fournier), Colombe (feu Jean-Paul Chouinard), feu Charlotte (feu Guy St-Pierre) ainsi que feu Denis Jean et Jacqueline Gaudreau; de la famille Chouinard: feu Adrienne (feu Gérard Gagnon) feu Rachelle (feu Léo Deschênes), feu Julienne (feu Julien Deschênes), feu Anatole (feu Claudette Pelletier), feu Gemma (feu Gérard St-Pierre), feu Patrick (feu Pauline Pelletier), feu Rita (feu Aubert Fortin) et Rose (feu Jean-Charles Maheux). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(es). De sincères remerciements sont adressés à l'excellent personnel de la Résidence l'Air du Fleuve et du Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour leur chaleur, leur douceur, leur précieux soutien et la grande qualité des soins prodigués. Merci également au Dr Jeannot Dumaresq (Hôtel-Dieu de Lévis), au Dr Denis Baker ainsi qu'à l'ensemble du personnel des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli. Un merci très chaleureux à trois perles rares: Christine Robichaud, Maryse Bourgault et Eric Pelletier. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 2K2 www.fondationhelenecaron.org. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront ausamedi jour des funérailles à compter de 12h.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire