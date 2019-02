JEAN, Marc-André



À la Résidence Le Coulongeois, le 19 février 2019, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Marc-André Jean, fils de feu Daniel Jean et de feu Marguerite Rancourt. Il demeurait à Québec.de 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie (Daniel Lafrance), Francine, Dominique; la mère de ses enfants, feu Lisette Fortier; ses petits-enfants : Sophie, Martin, Samuel; ses frères et sœurs : feu Claudette, Estelle (feu Oscar Chouinard), feu Pierrette (feu Gérard Doré), feu Armand (Dolorès Larouche), feu Marcel (feu Fleurette L'Heureux), feu Noël; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fortier; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Le Coulongeois pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, Tél. : 418-527-4294.