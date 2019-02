FISET, Gisèle Robitaille



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 13 février 2019, à l'âge de 71 ans, est décédée madame Gisèle Robitaille, épouse de feu monsieur Gilles Fiset, fille de feu madame Fernande Vadeboncoeur et de feu monsieur Ovila Robitaille. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 1 mars 2019, de 14h à 17h et de 19h à 22h, ainsi que, de 9h à 10h45.L'inhumation se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Isabelle (Alain Gauvin), Simon (Mélissa Boucher) et Caroline (Alexandre Beaumont); ses petits-enfants: Alexandre, Anne-Marie, Olivia, Xavier et William; ses soeurs: Nicole (feu Jacques Gauvin), Denise, Ginette (feu René Gagnier); son beau-frère et sa belle-soeur: Fernand Fiset (Jocelyne Giroux) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins paliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués en particulier Dre Majolaine Tremblay. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec- Hôtel-Dieu. Des formulaires seront disponibles sur place.