AUCLAIR, Conrad



À sa résidence, le 21 février 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Conrad Auclair, époux de madame Rolande Verret, fils de feu madame Adrienne Beaulieu et de feu monsieur Charles-Aimé Auclair. Il demeurait à Charlesbourg, autrefois à Lac-St-Charles. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. Il a été confié à lapour crémation. La famille recevra les condoléancesde 9h à 10h30,etLes cendres seront déposées au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel à St-Émile. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Rolande; ses enfants: Martin (Nathalie Robert), Dominique, Rémy (Marlène Alarie); ses deux petits-enfants adorés: Florence et Samuel; ses frères et sa sœur: feu Jean-Claude (Rita Rhéaume), feu Marius (Suzanne Chouinard), Gervaise (Jacques Côté). Il laisse également dans le deuil, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Verret: Robert (Fernande Beaulieu), Cécile (Gaston Fortier), Gaétan (Paulette Lévesque), Claudette (Yves Visokis), Réjean (Diane Patry) et Francine (Serge Bois). Sont également attristés par son départ de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es).